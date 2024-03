Tchad: Comment l'A-ESPOT contribue-t-elle à améliorer le comportement des élèves?

Cette activité, menée par l'A-ESPOT section Kanem, se poursuivra également dans d'autres établissements scolaires de la province. L'objectif principal de cette initiative est de soutenir le secteur de l'éducation dans la prévention et la réduction de la violence, ainsi que dans la promotion de relations harmonieuses au sein de l'école.



Elle vise également à susciter un changement de comportement chez les élèves en promouvant la responsabilité civique, la citoyenneté et les bonnes relations interpersonnelles. Comme l'a dit Martin Luther King, "nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou nous périrons ensemble comme des imbéciles".



Le milieu scolaire est devenu un terrain propice à l'incivilité et les conséquences de ces comportements ont des impacts importants sur la cohésion sociale et le bien-être de la population, provoquant une situation compromettante dans la province. Face à ce constat, l'A-ESPOT s'est engagée à mener des séances de sensibilisation dans les écoles afin de faire prendre conscience aux élèves de leur influence sur l'environnement (espaces physiques, matériels) et leurs relations avec les autres.



Selon le chargé des relations extérieures, Ousman Djirabi, la question de l'incivilité concerne tout le monde, et l'espoir d'Espoir Pour Tous réside dans les écoles pour lutter contre ce problème à travers des séances de sensibilisation. C'est à travers ces séances que nous, membres de la section A-ESPOT Kanem, contribuons à réduire l'incidence de l'incivilité dans nos écoles.