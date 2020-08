Tchad : "Comment se donner du sommeil quand notre ville gémit ?" (maire Moundou)

« C’est triste et décevant, oui, que malgré des cadres très intelligents et très formés, l’éducation de la province reste inadaptée, que malgré ses nombreuses structures privées appelées grandes sociétés, il n'y a aucun système d’excellence pour booster la culture de l’excellence », a déclaré le président du comité d'organisation.



Pendant trois jours, les participants qui représentent plus de 15 couches de la société vont se pencher sur le thème de l'engagement citoyen et du développement local.



Les conférences seront axées sur le rôle du religieux dans le développement de la ville, le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique, la femme et le développement dans le Logone Occidental, les ressources humaines dans le développement local, l'importance de l'orientation scolaire des jeunes Logonais, et les potentialités qui existent dans la province et comment s'y prendre.