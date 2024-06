Tchad : Conférence de Presse sur les défis de la Jeunesse Tchadienne sous la 5ème République

Le Coordonnateur National de la COSCET, Idriss Moussa, a souligné l'importance primordiale des questions relatives à la jeunesse dans le programme de développement national.



Ousman Bremé, Panéliste, a abordé la question de l'employabilité des jeunes, soulignant la responsabilité partagée entre le gouvernement et les jeunes eux-mêmes. Il a préconisé une sensibilisation collective pour accroître la prise de conscience des opportunités disponibles.



Mariam Loyom, Panéliste, a mis en lumière l'utilisation abusive des réseaux sociaux par les jeunes, les exhortant à exploiter ces outils à des fins de communication et d'information plutôt que de s'adonner à des activités improductives.



Samedi Roger, Panéliste, a exhorté le gouvernement à adopter une vision plus positive de la jeunesse et à reconsidérer sa position concernant leur implication dans les processus décisionnels.



Idrissa Moussa, Coordonnateur National de la COSCET, a souligné la nécessité d'une collaboration étroite entre les différentes associations et organisations de la société civile pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes.



En conclusion, la conférence de presse a mis en évidence les défis et opportunités critiques auxquels la jeunesse tchadienne est confrontée sous la 5ème République. Relever efficacement ces défis exigera un effort concerté de la part du gouvernement, de la société civile et des jeunes eux-mêmes.