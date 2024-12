Tchad : Conférence sur la jeunesse et les défis de l'heure à Abéché

La conférence a été animée par Youssouf Mahamat Youssouf, cadre de la province et candidat aux élections provinciales pour le département de Ouara. Il était assisté d'autres personnalités locales.





Au cours de sa présentation, Youssouf Mahamat Youssouf a abordé plusieurs sujets cruciaux pour la jeunesse et la province, notamment les défis de l'énergie, l'emploi, la sécurité et l'accès à l'eau.

Il a également donné des orientations aux jeunes concernant leur insertion professionnelle, soulignant l'importance de se préparer aux défis actuels.





La phase de questions-réponses a été particulièrement enrichissante, permettant aux participants d'échanger des idées et de partager leurs préoccupations. Les participants se sont félicités du choix du thème, qui résonne avec les réalités et les défis auxquels de nombreux jeunes font face aujourd'hui.





Cette conférence a été une plateforme importante pour sensibiliser la jeunesse aux enjeux contemporains et encourager des discussions constructives sur les solutions possibles. L'engagement des jeunes dans ces dialogues est essentiel pour construire un avenir meilleur pour la province et le pays.