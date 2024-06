Tchad : "Conscience Nationale" inaugure ses activités pour unir et conscientiser la jeunesse

Le Président de l'association, M. Guelem Richard, a souligné dans son discours que le Tchad, notre pays, est caractérisé par une diversité de richesses économiques et culturelles, avec une population jeune qui constitue un véritable potentiel pour son développement. Malheureusement, depuis son accession à l'indépendance, les guerres fratricides et les crises politiques et économiques ont considérablement retardé le processus de développement dans sa globalité.



Il a également souligné que la multiplication des associations et des mouvements de jeunes dans notre pays est un message fort qu'il faut chercher à comprendre et qui mérite réflexion, parfois sujette à des analyses subjectives.



Le Président de l'association a expliqué que "Conscience Nationale" est une association créée dans le but d'inculquer à la jeunesse tchadienne un sentiment patriotique et un intérêt national. Sa devise est « Une jeunesse au service de la Nation ». L'objectif de cette association, a-t-il poursuivi, est de dénoncer et combattre l'injustice sous toutes ses formes, d'unir et de conscientiser la jeunesse tchadienne sur toute situation politique, sociale, économique et culturelle, et de participer à toute initiative de réconciliation nationale.



Selon le représentant du Conseil National de la Jeunesse du Tchad, M. Abdallah Mahamat Saleh, le Conseil National de la Jeunesse est une force de proposition. Il joue le rôle d'interface entre la jeunesse, le pouvoir public et les partenaires économiques. Il exhorte ainsi les membres de cette association à mener leurs activités dans la neutralité et à ne pas prendre position avec les partis politiques.



La cérémonie s'est terminée par une photo de famille.