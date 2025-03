Tchad : Conseil d’Administration de la Centrale Pharmaceutique d’Achats (CPA) dirigé par Dr Ayoub Moussa Abderaman

Examined et adopté les rapports d’activités et financier pour l'année 2024.

pour l'année 2024. Validé le budget et le plan d’actions opérationnel pour 2025.

et le pour 2025. Échangé sur divers points inscrits à l’ordre du jour, permettant une discussion ouverte sur les perspectives de la CPA.



Perspectives de 2025



Débats et Stratégies d'Amélioration

Améliorer la qualité des prestations .

. Renforcer la collaboration avec les formations sanitaires, les pharmacies provinciales d'achats, et autres structures soumises à l'approvisionnement via la CPA.

Résolutions et Engagements

Au cours de cette session, le conseil a :L'équipe de la CPA a présenté les documents stratégiques essentiels pour la réunion, permettant une analyse complète des activités passées et des plans futurs.Dr Hassan Doudet, directeur général de la CPA, a souligné que 2025 sera une année décisive pour la centrale pharmaceutique afin de retrouver ses marques et d'atteindre les objectifs fixés. Ce cadre stratégique est crucial pour assurer la continuité des services et améliorer l'approvisionnement en médicaments de qualité.Un débat riche a eu lieu concernant les difficultés évoquées lors des exposés. Les membres du conseil ont proposé des stratégies spécifiques pour :Les discussions ont également porté sur la disponibilité des médicaments de qualité, durables et accessibles à tous. Les insuffisances relevées ont été analysées, et des solutions ont été suggérées pour optimiser le fonctionnement de la CPA.Des résolutions ont été adoptées pour permettre à la CPA d'évoluer conformément à ses prérogatives, afin de mieux s'affirmer et répondre aux besoins de la population. Dr Ayoub Moussa Abderaman, président du conseil d'administration, a remercié les membres pour leur participation active et a souligné l'importance d'appliquer les conclusions de cette session, afin d'assurer une meilleure performance et un approvisionnement satisfaisant en médicaments.