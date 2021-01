Tchad Consensus s'engage en politique et soutient la candidature d'Idriss Deby

"L'heure est arrivée pour nous de franchir un cap et de nous engager en politique, afin de nous impliquer dans les instances de prises de décisions et apporter efficacement notre contribution à l'édification d'un Tchad meilleur".

Le président national de Tchad Consensus, Casimir Yodoyman, a annoncé jeudi que sa plateforme s'engage en politique. Il s'est exprimé au cours d'un point de presse à Moundou. Casimir Yodoyman a "réitéré son soutien indéfectible au Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour les élections à venir"."Notre conviction est que le candidat idéal pour les élections présidentielles à venir de 2021 est le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, au vue de ses réalisations et projets mis en oeuvre. dans notre pays", a déclaré Casimir Yodoyman. Il a précisé que le choix de leur parti se fera dans les jours à venir.Justifiant son positionnement politique, Casimir Yodoyman a estimé que "la jeunesse tchadienne, à l'instar de celle de l'Afrique, est restée spectatrice et très loin de la chose politique malgré les multiples appels des partis politiques et hautes autorités de la République les invitant à s'impliquer pleinement"."Malheureusement avec cette absence, plusieurs décisions les concernant sont prises sans leurs avis et même sans aucune concertation préalable, laissant ainsi la place à d'autres catégories de décider de leur avenir ainsi que celle de toute une génération", a souligné Casimir Yodoyman.Tchad Consensus se dit "convaincu" de son soutien à l'actuel chef de l'État "pour préserver les acquis et éviter un retour fatal en arrière".