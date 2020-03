Tchad - Coronavirus : Wadi Koundi revoit tous ses prix à la baisse

Suite à la crise sanitaire mondiale, le coronavirus continue de s’imposer en Afrique avec un bilan qui s’alourdit de jour en jour. Pour mettre en application les mesures du gouvernement et l’encadrement de prix des produits de première nécessité décidé par le ministère du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, l'agro-industriel Wadi Koundi a décidé de revoir à la baisse les prix de ses produits.



La société Wadi Koundi ne veut pas être à la marge, et entend se conformer à la liste comportant les prix de vente maxima des produits alimentaires locaux et importés de première nécessité dans la ville de N'Djamena.