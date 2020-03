Tchad - Coronavirus : le maire d'Ati prend les devants

Dans le cadre de la sensibilisation et la lutte contre la pandémie Covid-19, le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a effectué une descente au marché de la ville pour constater le respect des mesures d'hygiène et d'assainissement prises par le gouvernement.



Il a également mis en garde les commerçants véreux qui profitent de cette situation pour augmenter le prix des produits au marché.



Abakar Moussa Kaïdallah appelle la population à plus de vigilance et à appliquer correctement les règles d'hygiène et d'assainissement afin de combattre le mal.