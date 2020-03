TCHAD Tchad - Coronavirus : le point sur l'ensemble des mesures du Gouvernement

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Mars 2020



Alwihda Info fait le point avec vous pour ne pas s'y perdre sur l'ensemble des mesures annoncées par le Gouvernement. Ces mesures visent à faire face à la pandémie du coronavirus et protéger les citoyens.





Rassemblements :

Interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, ainsi que les forums et les grandes rencontres prévus au Tchad et impliquant les étrangers ;

Fermeture de tous les lieux de culte (prières à domicile).



Transports/déplacements :

La circulation des bus et minibus destinés au transport des personnes est strictement interdite ;

Le transport en « amazone » sur des motos (conducteur et plus d'une personne) est formellement interdit ;

Les taxis et véhicules à usage personnel ne doivent en aucun cas dépasser quatre personnes à bord, y compris le conducteur.

La limitation stricte des déplacements en dehors des camps de réfugiés.



Frontières :

Tous les aéroports du Tchad sont fermés à toutes les compagnies aériennes, à l'exception des cargos, pour une période de deux semaines, à compter du jeudi 19 mars 2020 à minuit ;

Contrôle sanitaire systématique aux portes des frontières nationales et mise en quarantaine des cas suspects.



Commerces/consommation :

Fermeture des cabarets, centres de jeux, casinos, bars et restaurants sur l'ensemble du territoire national ;

Les commerçants doivent désinfecter les mains toutes les heures ;

Veiller à la gestion des flux de personnes dans les marchés, se protéger les mains, la bouche et le nez lors de la manutention de marchandises importées.

Les consommateurs doivent respecter les mesures d'hygiène, et de bien traiter les légumes et les fruits avant toute consommation.

Respecter les prix fixés par l'arrêté du 22 juin 2019 sur les "Justes prix" en ce qui concerne les produits de première nécessité.

Guichets de banques et distributeurs automatiques :

Des quotas déterminés par chaque banque pour éviter les attroupements, suivant la taille de l'agence ou les dimensions de l'abri du distributeur.

Entrée de l'agence ou du distributeur :

Les clients, tout en respectant les règles d'espacement et d'écart minimum entre deux personnes à observer, devront se soumettre au contrôle effectué par un agent sanitaire positionné à cet effet, puis se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie avec les produits mis à leur disposition.



Dépistage :

Dépistage impératif à l'Hôpital provincial de Farcha de tous les étudiants et autres citoyens tchadiens qui sont rentrés sans contrôle et de manière clandestine sans passer par les voies autorisées aux frontières du pays avec les pays voisins de se rendre immédiatement ;

Contrôle sanitaire strict sur toute l'étendue du territoire.



Hygiène :

Respect strict des mesures d'hygiène et d'assainissement (lavage des mains avec du savon jusqu'à 30 secondes ou par friction avec une solution Hydro-alcooliques, éviter les repas en commun, salutations à distance).



Sensibilisation :

Les responsables administratifs, techniques, traditionnels et religieux sont instruits à l'effet de mener des activités d'information et de sensibilisation auprès de toutes les couches des populations.

Les comités de gestion des marchandises et les associations des femmes commerçantes doivent mener des activités de sensibilisation sur les mesures d'hygiène et d'assainissement dans leurs bases respectives.



Les mesures édictées par le Gouvernement s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. Elles sont susceptibles d'évoluer à tout moment.



Pour toute information, le numéro vert 1313 est disponible 24h/24.



Sources : Présidence/Ministère Santé/Ministère Défense et Sécurité/Ministère Commerce/Ministère Finances Le Gouvernement tchadien a pris ces deniers jours plusieurs séries de mesures et a prodigué plusieurs conseils :Interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, ainsi que les forums et les grandes rencontres prévus au Tchad et impliquant les étrangers ;Fermeture de tous les lieux de culte (prières à domicile).La circulation des bus et minibus destinés au transport des personnes est strictement interdite ;Le transport en « amazone » sur des motos (conducteur et plus d'une personne) est formellement interdit ;Les taxis et véhicules à usage personnel ne doivent en aucun cas dépasser quatre personnes à bord, y compris le conducteur.La limitation stricte des déplacements en dehors des camps de réfugiés.Tous les aéroports du Tchad sont fermés à toutes les compagnies aériennes, à l'exception des cargos, pour une période de deux semaines, à compter du jeudi 19 mars 2020 à minuit ;Contrôle sanitaire systématique aux portes des frontières nationales et mise en quarantaine des cas suspects.Fermeture des cabarets, centres de jeux, casinos, bars et restaurants sur l'ensemble du territoire national ;Les commerçants doivent désinfecter les mains toutes les heures ;Veiller à la gestion des flux de personnes dans les marchés, se protéger les mains, la bouche et le nez lors de la manutention de marchandises importées.Les consommateurs doivent respecter les mesures d'hygiène, et de bien traiter les légumes et les fruits avant toute consommation.Respecter les prix fixés par l'arrêté du 22 juin 2019 sur les "Justes prix" en ce qui concerne les produits de première nécessité.Les clients, tout en respectant les règles d'espacement et d'écart minimum entre deux personnes à observer, devront se soumettre au contrôle effectué par un agent sanitaire positionné à cet effet, puis se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie avec les produits mis à leur disposition.Dépistage impératif à l'Hôpital provincial de Farcha de tous les étudiants et autres citoyens tchadiens qui sont rentrés sans contrôle et de manière clandestine sans passer par les voies autorisées aux frontières du pays avec les pays voisins de se rendre immédiatement ;Contrôle sanitaire strict sur toute l'étendue du territoire.Respect strict des mesures d'hygiène et d'assainissement (lavage des mains avec du savon jusqu'à 30 secondes ou par friction avec une solution Hydro-alcooliques, éviter les repas en commun, salutations à distance).Les responsables administratifs, techniques, traditionnels et religieux sont instruits à l'effet de mener des activités d'information et de sensibilisation auprès de toutes les couches des populations.Les comités de gestion des marchandises et les associations des femmes commerçantes doivent mener des activités de sensibilisation sur les mesures d'hygiène et d'assainissement dans leurs bases respectives.Les mesures édictées par le Gouvernement s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. Elles sont susceptibles d'évoluer à tout moment.Sources : Présidence/Ministère Santé/Ministère Défense et Sécurité/Ministère Commerce/Ministère Finances

Vidéo - Coronavirus : des mesures d'hygiène importantes à respecter





Dans la même rubrique : < > Tchad : le chef de canton Arabe Mahrié suspendu pour "incitation aux troubles" Tchad : une maison ravagée par les flammes à Goz Beida Tchad - Covid-19 : le ministère de la Santé dément le décès du patient infecté Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)