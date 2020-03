Tchad - Coronavirus : les précisions du ministère de la Santé et de l'OMS

Le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Rohingalaou Ndoundou, en collaboration avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Tchad, a appelé vendredi les citoyens à respecter les mesures de prévention prises par le Gouvernement face à la pandémie du coronavirus.



Il a demandé à la population de ne pas paniquer et a mis en garde contre les fausses rumeurs qui circulent. Selon lui, la vigilance doit être de mise, même avec un seul cas détecté.



Le cas suspect est un marocain âgé de 26 ans qui vit et travaille au Tchad depuis le mois de décembre 2019. Il s'est rendu à Douala du 11 au 15 mars dernier avant de revenir au Tchad. Il s'est rendu à son travail le 16 et a commencé à présenté les premiers symptômes.



"Immédiatement, nos services ont été avertis. Ils l'ont mis en quarantaine à l'hôpital de Farcha. Le test réalisé a été positif. A partir de ce moment, tous les moyens du Gouvernement ont été mobilisés. Les personnes qui étaient dans le même avion du suspect sont considérés comme infectées. Elles ont été averties. En ce moment, on a rassemblé toutes les personnes qui étaient avec lui", indique le directeur général du ministère de la Santé publique.



Une incubation de 14 jours est obligatoire pour les personnes suspectes. Elle seront libérées au terme de l'incubation si elles ne présentent pas de symptômes.



Face à cette maladie, il n'y a que la prévention et l'hygiène, a insisté Dr Rohingalaou Ndoudou.