Tchad - Coronavirus : les provinces s'organisent

Pour le délégué sanitaire provincial, Dr. Djoissenabaye Elysée, le coronavirus forme une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et l'animal.



Plusieurs coronavirus peuvent entrainer des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-orient et le syndrome aigu sévère, a-t-il ajouté.



La fièvre, la fatigue et la toux sèche sont les symptômes de COVID-19.