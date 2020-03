Tchad - Coronavirus : "tout est négatif" (ministre santé)

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a déclaré mercredi, dans un entretien à la Télé Tchad, que jusqu'aujourd'hui, aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Tchad.



"Tout est négatif. A l'heure où je vous parle, tout est négatif", assure-t-il, notamment sur des tests réalisés sur des américains, français, indiens et un italien.



"Je vous avoue clairement que nous n'avons aucun cas. Nous avons un laboratoire qui peut diagnostiquer 96 cas par jours, nous avons des jeunes motivés 24h/24", affirme le ministre.



Deux professionnels de l'OMS travaillent jour et nuit avec les équipes sanitaires du Tchad, notamment dans la formation des agents pour la réalisation des tests.



Un laboratoire mobile bien sophistiqué, d'une grande capacité et de troisième génération, est opérationnel et à la disposition des autorités sanitaires, grâce à la coopération avec l'Allemagne. Il fonctionne 24h24 avec deux équipes qui se relaient.



Toutes les personnes soumises au diagnostic sont prises en charge jusqu'au résultat du test. "Nous relevons ce qu'il faut, nous envoyons ça au laboratoire mobile", précise le ministre.



Le respect des mesures d'hygiène



Le ministre insiste sur le respect des mesures d'hygiène. "Quand on veut manger, on ne se lave même pas les mains. Il faut avoir la culture de se laver les mains", indique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, appelant à la rigueur.



Il appelle à mettre de coté la culture négative, notamment celle qui consiste à manger tous autour d'un plat, eu égard au risque de transmission via la salive. "Au moins pour un mois on met de côté, et là je crois qu'on va réussir à résoudre beaucoup de problèmes", souligne le ministre de la Santé publique.



Aucun tchadien infecté à l'étranger



Selon le ministre, "aucun tchadien en Chine, même ailleurs à notre connaissance, n'a été infecté. Aucun cas d'un tchadien où qu'il se trouve, n'a été rapporté. Nous travaillons main dans la main avec les affaires étrangères."



"Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il faut considérer que ce virus là, quand on commence à avoir peur, on perd son immunité", estime-t-il, ajoutant que"il faut garder le moral et se dire que ça nous arrivera jamais. Soyons des êtres humains normaux."



"Ici on ne peut pas tricher. Tous les éléments sont dans la machine. Nos partenaires sont là avec nous pour y voir clairement", dit-il.



"Un démenti formel à des allégations mensongères"



Le ministère de la Santé publique a déclaré mercredi, dans un communiqué, que "contrairement aux informations qui circulent sur la toile faisant état des cas de coronavirus (COVID-19) au sud du pays, il apporte un démenti formel à ces allégations mensongères."



Le département ministériel "exhorte la population tchadienne à garder son calme. Car toutes les dispositions ont été prises pour faire face à une éventuelle survenue de cas de suspicion."



Le numéro vert 1313 est disponible 24h24.