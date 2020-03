Tchad - Coronavirus : un vol exceptionnel va rapatrier les européens

L’ambassade de France au Tchad a annoncé jeudi que suite à une démarche de sa part, le gouvernement tchadien a donné "son accord à la mise en place d’un vol commercial exceptionnel qui sera opéré par Air France afin de permettre aux Français et aux Européens, notamment ceux de passage au Tchad, de rentrer en France ou dans leurs pays de résidence."



"Ce vol n’embarquera aucun passager au départ de Paris", explique l'ambassade.



Selon elle, "la date et l’heure de ce vol ne sont pas encore connues. Elles seront publiées dès que possible sur le site et les réseaux sociaux de l’ambassade".



"Celles et ceux qui souhaitent réserver une place sur ce vol devront, le moment venu, se rapprocher de l’agence Air France de N’Djamena qui leur donnera toutes les informations de jour, d’horaires et de tarifs", ajoute-t-elle.



Un premier cas de COVID-19 a été déclaré jeudi au Tchad.