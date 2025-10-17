Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Corps sans vie repêché dans le Fleuve à Farcha Milezi


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


Un corps sans vie, identifié comme étant celui d'un homme d'une trentaine d'années, a été aperçu et repêché du fleuve ce vendredi matin à Farcha Milezi.


L'opération a été menée par la garde côtière. Le corps a été récupéré et l'équipe attend désormais l'arrivée des pompiers pour la suite des procédures.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
