Tchad : Corps sans vie repêché dans le Fleuve à Farcha Milezi
Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Octobre 2025
Un corps sans vie, identifié comme étant celui d'un homme d'une trentaine d'années, a été aperçu et repêché du fleuve ce vendredi matin à Farcha Milezi.
