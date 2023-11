Tchad : CotonTchad veut mobiliser les investissements pour une agriculture durable

La CotonTchad, l’unique société cotonnière et exportateur de coton du pays, Better Coton, la plus grande initiative de durabilité du coton au monde, et l'IDH, qui cherche à transformer les marchés par l'innovation collaborative, la mobilisation et l'investissement, ont réuni le 21 novembre dernier, les principales parties prenantes de la filière coton du Tchad à N'Djamena, afin de discuter du potentiel de lancement d'un nouveau programme Better Coton.



L'événement multipartite a regroupé des participants de plusieurs ministères, des représentants des producteurs de coton, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile. Elle visait à encourager le dialogue sur les perspectives, les défis et les opportunités de l'agriculture durable dans le secteur du coton au Tchad.



La CotonTchad travaille avec environ 200 000 petits exploitants agricoles dans tout le pays. Grâce à un appui financier et à l'allocation de ressources, elle a contribué à augmenter la production de 17 500 tonnes en 2019 à plus de 145 000 tonnes en 2022.



Selon Oliver Renson, directeur général de la CotonTchad : « Nous nous sommes engagés à adopter et renforcer les pratiques durables dans la production du coton tchadien et nous sommes alignés sur les objectifs de Better Coton. Cette rencontre permettra d'établir les prochaines étapes nécessaires à la création d'un environnement propice à la poursuite des efforts en faveur des communautés de producteurs de coton du pays. »



Pour Pramit Chanda, directeur mondial des textiles et de la production industrielle chez IDH, « IDH s'est fermement engagé à soutenir le développement durable de la région cotonnière du Tchad. Le soutien à la CotonTchad aux côtés de Better Coton profitera à près de 200 000 agriculteurs, en renforçant les liens avec les marchés internationaux. Cela contribuera directement aux objectifs de développement régional plus larges d’un bassin cotonnier résilient au climat que nous mettons œuvre au Tchad."



Enfin, Alan McClay, directeur général de Better Coton, a ajouté que « les rencontres comme celle-ci sont fondamentales pour le succès de nos opérations. Non seulement elles nous aident à forger et à renforcer des partenariats au sein du secteur et au-delà, mais elles nous permettent également d'apprendre des organisations qui partagent notre engagement à soutenir les communautés de producteurs de coton. »