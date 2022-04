Tchad - Covid-19 : 1 décès et 99 malades sous traitement

Rendu public ce 18 avril par le coordonnateur national adjoint, il renseigne d'une situation stable de l'épidémie sur l'ensemble du territoire.



Dans les faits, sur 1103 échantillons analysés, 23 cas sont confirmés comme positifs. N'Djamena arrive devant avec 20 cas contre 01 cas pour Hadjer Lamis, 01 cas au Mandoul et 01 au Moyen-Chari.



Un décès est malheureusement à signaler et près de 99 malades du Covid-19 sont actuellement en traitement.



Le bilan national depuis le 19 mars 2020 est de 7396 malades enregistrés, répartis dans 23 provinces et de 193 décès.



La coordination nationale des actions de lutte contre la Covid-19 rappelle à la population la nécessité de se faire vacciner et de respecter les mesures barrières.



En cas des signes tels que : la fièvre, la toux , l'éternuement et les difficultés respiratoires, le concerné est prié d'appeler gratuitement le 1313 ou de se rendre dans un service de santé le plus proche, rappelle la coordination nationale des actions de lutte contre la Covid-19.