Tchad - Covid-19 : 1474 personnes actuellement en quarantaine (ministre Santé)

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a indiqué dimanche qu'à ce jour, 3544 personnes ont été mises en quarantaine dont des étudiants venus des pays touchés et répartis dans 12 provinces (Lac Tchad, Logone Oriental, Logone Occindental, les deux Moyo-Kebbi, le Ouaddai, le Wadi-fira, le Salamat, N'djamena, le Batha, le Moyen-Chari et le Kanem).



Au total 2070 personnes sont sorties de la quarantaine après un suivi de 14 jours et 1.474 personnes sont en quarantaine actuellement.