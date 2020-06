Tchad - Covid-19 : 3ème province la plus touchée, le Guéra reçoit un appui en matériel

Dans le cadre de sa caravane médicale et socio-éducative contre la Covid-19, l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a fait un don mardi au syndicat des médecins de la province du Guéra.



La cérémonie de remise a eu lieu au sein de la délégation provinciale sanitaire du Guéra, en présence du représentant d’ICESCO/Guéra, du président du syndicat des médecins du Guéra et du médecin chef de district de Mongo, représentant le délégué sanitaire.



Au total, 960 masques chirurgicaux, 4 thermoflash, 90 bassins de lavage des mains et 90 seaux de réception d’eau ont été offerts.



Le représentant de ICESCO au Guéra, Hassan Abdoulaye, a indiqué que cette contribution est l’apport de l’Organisation aux hôpitaux de la province du Guéra. Pour lui, le corps soignant veille jour et nuit contre la pandémie qui secoue le monde. Il est du devoir de tout un chacun d’apporter une aide aux médecins.



« Depuis l’arrivée de ce virus dans notre pays, vous êtes là pour assister les malades atteints en risquant votre vie, malgré le nombre de vos collègues contaminés. Cela doit être encouragé. C’est pourquoi, je vous donne officiellement ce don en présence du président du syndicat des médecins. Prenez-le et faites-en bon usage », a-t-il conclu.