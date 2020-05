Tchad - Covid-19 : 8 provinces touchées, en plus de la capitale

Le ministère de la Santé publique a annoncé mardi qu'en plus de N'Djamena, huit provinces sont touchées par le Covid-19 avec au moins un cas chacune.



Il s'agit de : Batha, Kanem, Moyen-Chari, Logone Oriental, Logone Occidental, Lac, Wadi-Fira et Ouaddaï.



Samedi dernier, le ministère de la Santé publique a indiqué que six provinces étaient touchées par le Covid-19. Les provinces du Batha et du Kanem viennent désormais s'ajouter à la liste.



De manière cumulative, depuis le 19 mars, le pays a enregistré 357 cas de Covid-19 dont 289 de sexe masculin, 68 de sexe féminin, 76 guéris et 40 décès.