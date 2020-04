Tchad - Covid-19 : 865 personnes sont déjà sorties de confinement

Depuis la détection du premier cas de Covid-19 sur le sol tchadien, 2211 personnes sont mises en quarantaine, a précisé samedi le porte-parole du Gouvernement sur la pandémie, Dr. Chérif Baharadine.



"Pour l’instant 865 personnes (39%) sont sorties de leur confinement et le suivi des autres se passe globalement sans inquiétude", a indiqué Dr. Chérif Baharadine.



Selon lui, "le 1er malade et le deuxième, en l’occurrence le marocain et le français sont sortis de l’hôpital après une prise en charge adéquate et des tests d’évaluation concluants."



Le Tchad est à ce jour à son 11ème cas de Covid-19. Il compte deux guéris et zéro décès.