Tchad - Covid-19 : A Abéché, des dispositions prises pour la reprise des cours

Conformément à l'arrêté du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation relatif à la reprise des cours dans les universités et les établissements scolaires prévu pour le 25 juin 2020, l'Université Adam Barka d'Abéché et l'Institut supérieur et technique d'Abéché sont à pied d'œuvre pour préparer la relance des activités académiques.



Dans le souci de respecter les mesures barrières, 400 masques ont été distribués aux enseignants de l’université Adam barka d'Abéché.



Le président de l'Université Adam barka d'Abéché annonce qu'ils ont pris le soin d'installer devant chaque salle de classe, un dispositif de lavage des mains. Pour lui, chaque étudiant doit porter son cache-nez avant d'entrer au sein de l'Université ; d'ailleurs les sentinelles sont instruites pour ne laisser que ceux qui ont leurs masques. Le professeur Mahamat Seid Ali de renchérir que les dispositions des mesures barrières sont prises et tous les locaux de l'université seront désinfectés.



Le secrétaire général du SYNECS section de L'UNABA, Dr. Issa Justin Laougué, estime que ces 400 masques permettront aux enseignants chercheurs de se protéger contre cette pandémie. En revanche, Dr. Issa Justin Laougué rappelle que les mesures barrières ne se résument pas généralement au cache-nez, il faut qu'il y ait une disponibilité de l'eau et une désinfection permanente des locaux pour que les différents membres ne soient pas infectés par cette maladie.



Du côté de l'Institut National des Sciences et Techniques d'Abéché INSTA, toutes les dispositions sont prises par rapport aux mesures barrières. Ainsi, la limitation du nombre des étudiants par salle sera respectée.



Il faut préciser que cette réouverture ne concerne pas toutes les filières et moins encore tous les niveaux. Par conséquent, uniquement certaines filières afin de leur permettre de finaliser l'année académique 2018-2019.



La liste des enseignants concernés et la liste des étudiants qui doivent composer seront affichées selon chaque matière pour limiter le nombre des personnes dans le Campus. La prise de température sera aussi obligatoire sur chaque personne qui aura accès au campus.