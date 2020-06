Tchad - Covid-19 : Abdelkerim Ahmadaye Bakhit vient en aide à la province de Sila

Le fils de la province de Sila, Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, actuel président du Conseil économique, social et culturel (CESC), a offert un colis composé de 2500 cache-nez à la cellule provinciale de veille.



Le don a été remis lundi matin par le représentant du donateur, Saoudi Hasssan Abbo.



La cérémonie de remise a eu lieu devant le bureau du gouvernorat de Goz Beida, en présence du préfet de Kimity -représentant le gouverneur-, de responsables administratifs, militaires et civils.



Ce don de Abdelkerim Ahmadaye Bakhit à la population de Sila vise à soutenir les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.



Dans son intervention, le préfet de Kimity, Adoum hassan Fouda, a remercié le président du CESC pour ce geste louable. "Sauver une personne en état de danger, c'est la meilleure des choses", a dit le préfet, demandant aux autres personnes de bonne volonté d'emboiter le pas.



Prenant la parole, le représentant du président du CESC, a expliqué qu'il s'agit d'un geste personnel de Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, natif de la province.



"Il m'a laissé entendre par téléphone qu'un autre colis vous parviendra incessamment pour les quatre autres départements qui composent la province", a annoncé Saoudi Hasssan Abbo.



"Je me fais le devoir de vous remettre ce colis. Minime qu'ils soit, ce n'est qu'un geste de solidarité et de soutien à la population de Goz Beida. Par ma voix, il vous adresse ses sincères salutations. L'unique arme pour faire face à cette pandémie de Covid-19 est le respect strict des mesures barrières prises par les plus hautes autorités de l'État", a ajouté Saoudi Hasssan Abbo.



Après la cérémonie, une large sensibilisation suivie d'une distribution de cache-nez dans les différents coins du marché de Goz Beida a eu lieu, au grand bonheur des populations.



La province de Sila a enregistré le 1er juin 2020 son premier cas de Covid-19 dans la zone de Aradib.