Tchad – Covid 19 : Au Mayo Kebbi Ouest, un centre chrétien vient en aide à des villages

Depuis quelques semaines, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les responsables du Centre Chrétien d'Appui au Développement Communautaire (CECADEC) de Pala installent des kits sanitaires dans quelques villages de la province du Mayo Kebbi Ouest.





Ce sont au total 180 kits de lavages des mains qui ont été offerts à la province du Mayo Kebbi Ouest dont 90 au département de Lac Léré et 90 au département de Mayo Dallah.





Ce vendredi 10 juillet 2020, une délégation conduite par la directrice du CECADEC, Mme. WEUBYAKBE TCHINFANBE, a installé ces moyens de protections respectivement dans les villages Koutkouri et Malaoudim, dans la sous-préfecture de Lamé. Au total, 10 kits sanitaires sont placés dans les lieux publics de ces villages, en présence des différents chefs de villages.





Des séances de démonstrations ont été faites par l'une des animatrices du CECADEC aux personnes venues pour la circonstance.





Pour la responsable du CECADEC, WEUBYAKBE TCHINFANBE, ces kits sanitaires ne doivent pas être la propriété d'un individu mais plutôt un bien commun dont la bonne gestion doit incomber l'engagement de tous les bénéficiaires et usagers.





Selon l’un des formateurs, ces kits sanitaires sont installés grâce à l'appui de la fondation Suisse pour la coopération au développement (SWISSAI), à travers le projet d'urgence Covid-19.