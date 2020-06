Tchad - Covid-19 : "C'est fondamental d'éviter les rassemblements", Pr. Choua Ouchemi

Le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a réitéré dimanche son appel à respecter les mesures barrières pour faire face à la pandémie de Covid-19, ajoutant que si "globalement ça se passe bien", "il ne faut pas baisser les bras".



Selon lui, "les gestes barrières sont ce qui évite la contamination parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un seul médicament qui puisse traiter la Covid. C'est pour ça que tout le monde est d'accord, le monde scientifique est d'accord que les mesures barrières sont fondamentales. Les mesures barrières ce n'est pas compliqué. C'est le cache-nez, c'est se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à la solution Hydro-alcoolique, éviter les rassemblements."



"C'est fondamental d'éviter les rassemblements car quand on rassemble beaucoup de gens, le virus évolue rapidement. Comme quand il y a le rhume en vue, ça se diffuse rapidement", a précisé Pr. Choua Ouchemi qui s'est exprimé lors d'un déplacement à Moundou.



Le coordonnateur national de riposte sanitaire a indiqué que, "ce virus est extrêmement dangereux. Il se transmet par les voies respiratoires. Il faut exhorter tout le monde à ne pas se réunir. Nous avons dans nos traditions, beaucoup de possibilités de se réunir, notamment pour les cérémonies, qu'elles soient de réjouissance ou funèbres. Mais il faut dire à tout le monde que pendant cette époque d'épidémie, il faudra éviter cela."



Il a ajouté que "c'est vraiment le message qu'il faudra faire passer pour ne pas contracter la maladie. Si cette maladie arrive au niveau des hôpitaux, elle arrive dans un stade qui est grave. Les conséquences ne sont pas bonnes. Vous avez dans toutes les télévisions du monde entier, les pays qui ont des structures de santé même très qualifiées, ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs concitoyens."



Une délégation ministérielle est arrivée dimanche à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental. Elle est venue s’enquérir de l’évolution de la situation sanitaire dans la province.



Plusieurs lots de matériel sanitaire et médical -dont du Covid-Organics curatif- ont été remis aux autorités provinciales, au cours d’une cérémonie au gouvernorat.