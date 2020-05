Tchad - Covid-19 : Déby demande une gestion "moins bureaucratique" de la pandémie

Le nouveau Comité de gestion de la crise sanitaire s'est réuni lundi à la Présidence, autour du chef de l'État Idriss Déby.



Il a été annoncé la mise en place d'une coordination nationale de riposte sanitaire pilotée par les scientifiques et consacrée à la lutte opérationnelle contre le Covid-19.



Le Professeur Choua Ouchemi a été désigné pour piloter la Coordination, sous l'autorité du ministre de la Santé publique et du Comité de gestion de crise.



Le chef de l'État a instruit pour que la gestion de la pandémie soit moins bureaucratique et plus prosaïque



"Cette coordination doit jouir d'une indépendance totale dans la réponse médico-opérationnelle face à la pandémie", souligne Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Le comité a invité les tchadiens à la cohésion, à la solidarité et au dépassement des clivages de toutes sortes pour affronter cette pandémie.