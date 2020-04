Tchad - Covid-19 : Imams, chefs de quartiers, la sensibilisation s’intensifie à Abéché

La campagne de sensibilisation contre le Covid-19 s'intensifie à travers la ville d’Abéché.

Une rencontre s'est tenue vendredi en ce sens, dans le 7ème arrondissement de la ville.



Elle a eu lieu en présence de l'administrateur délégué du 7 ème arrondissement Abdelkrim Moussa, et de l’ensemble des chefs de quartiers et leaders religieux de la circonscription.



Le responsable du centre de santé du 7ème arrondissement, Hassan Haroun Daoud, a entretenu l'assistance sur les mesures barrières prise par le gouvernement. Pour lui, seul les bonnes pratiques d’'hygiène peuvent protéger la population contre cette pandémie.



L'administrateur délégué du 7ème arrondissement de la ville d'Abéché, Abdelkrim Moussa, a indiqué que cette rencontre vise à sensibiliser les chefs de quartiers et les imams des mosquées sur les dangers du coronavirus.



Il a exhorté la population du 7ème arrondissement au respect strict des mesures afin de barrer la route à la pandémie.



Un comité de sensibilisation a été mis sur pied pour conscientiser la population sur les règles d'hygiène et bouter hors de la ville cette pandémie.



Les chefs de quartiers et imams se sont relayés pour assurer au délégué de leur soutien et engagement dans cette lutte.