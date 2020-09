Tchad - Covid-19 : La Croix Rouge en première ligne des crises et des premiers secours

N'Djamena - Le vice-président de la Croix Rouge du Tchad, Khala Ahmat Senoussi, s'est exprimé samedi à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des premiers secours. L'évènement est axé sur le thème : "adapter les pratiques de premiers secours à la pandémie de Covid-19".



Selon lui, ce nouveau concept est adopté à cause de l'implication rapide et grandissante des sociétés dans la réponse à la crise et des difficultés que les volontaires pourraient avoir à organiser des activités dans les écoles.



Plus des 600 volontaires bénéficieront de la formation en premiers secours en lien avec la pandémie afin de répondre aux préoccupations actuelles sur le coronavirus, notamment le respect des mesures barrières pour limiter la propagation, le traitement, les blessures et les maladies non liées au coronavirus qui existent.