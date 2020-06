Tchad - Covid-19 : La Croix Rouge intensifie ses actions avec une sensibilisation de masse

Ce sont 200 jeunes volontaires mobilisés pour cette sensibilisation de masse. La cible est la population de la Commune du 5ème arrondissement. Cette action vise à sensibiliser en masse les habitants de la Commune du 5ème arrondissement sur la Covid-19 et les gestes barrières à titre préventif.



À travers des microphones et des baffles, le message est véhiculé dans plusieurs langues locales notamment le Ngambaye, l’arabe locale ou tchadien, le Sara, mais aussi dans les langues officielles dont le Français et l’Arabe. « Il faut réajuster la stratégie, c’est dans ce sens qu’aujourd’hui, nous voulons changer de fusils de pole en mobilisant 200 volontaires dans un arrondissement ; aujourd’hui nous sommes dans le 5ème arrondissement. Ces volontaires sont munis de mégaphones et des haut-parleurs pour passer dans les rues du 5ème arrondissement, dans les coins et les recoins des quartiers pour informer, sensibiliser la communauté sur les gestes barrières pour empêcher corona virus à la propagation », précise Mahamat Ahmat Brahim, le Directeur national de gestion des catastrophes et président de la sous-commission de la sensibilisation contre le coronavirus.



L’opération sera amplifiée dans d’autre arrondissement dans les jours à venir. Cependant le responsable demande aux volontaires d’insister sur les gestes barrières, notamment en apprenant à la communauté de se laver les mains, le geste qui peut empêcher la propagation du virus à N’Djamena.



Enfin, Mahamat Ahmat brahim explique que les actions ont déjà été menées dans le 6ème et 4ème arrondissement. L’objectif est de couvrir les 10 arrondissements de N’Djaména d’ici la fin du mois. Ce qui explique le changement de ladite stratégie, en terme de renforcement, et réajuster le tir par rapport à la lutte contre le coronavirus.