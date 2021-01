Tchad - Covid-19 : La course aux vaccins dans le monde fait réagir les autorités

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a exprimé lundi sa préoccupation sur la course aux vaccins contre le coronavirus dans le monde. Le directeur général de l'OMS a également évoqué le risque que des pays pauvres, et particulièrement ceux de l'Afrique, soient exclus de l'accès aux vaccins.



"La facilité COVAX a été initiée. Elle est pilotée par l'alliance Gavi et l'OMS pour garantir que la situation économique d'un pays ne soit pas un facteur d'exclusion de l'accès à ce vaccin. L'initiative a été saluée par tout le monde, nous en premier. Malheureusement, avec l'évolution des choses au niveau mondial, nous regrettons que la course aux vaccins qui était tant redoutée, est en train de s'appliquer et de prendre de l'ampleur", a déploré le ministre de la Santé publique.



"Nous ne voudrions pas que cette facilité COVAX soit au final une coquille vide, ou tout simplement un subterfuge", a dit le ministre qui appelle les pays "à la raison pour qu'un minimum d'équité soit respecté dans la mise à disposition des vaccins".



Au niveau national, des dispositions sont en train d'être prises, informe Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul. Une réunion était prévue aujourd'hui pour "faire le point sur les préparatifs" visant à "accueillir et mettre en circulation les vaccins".



Le dossier du Tchad a été transmis à la facilité COVAX le 7 décembre 2020. Le Tchad devrait être servi au courant du 1er trimestre 2021.