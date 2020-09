Tchad - Covid-19 : "La douane fait de son mieux pour récupérer au maximum" (directeur Douanes)

"Le coronavirus n'est pas seulement au Tchad. C'est une pandémie mondiale qui a affecté presque toutes les économies des pays impactés. La douane fait de son mieux pour récupérer au maximum de ce qui arrive sur la ligne douanière, en respectant bien sûr les textes communautaires", indique Mahamat Abdelkerim Charfadine, directeur général des douanes et droits indirects, dans un entretien à Alwihda Info.



"Bien que les importations sont réduites drastiquement, le peu qui arrive, il faut récupérer au maximum, en respectant les textes", souligne-t-il.



Et d'ajouter : "Les prévisions mensuelles ont été plus ou moins atteintes (...) Le bilan peut être positif, je pense bien".



Interrogé sur les raisons du lancement d'une récente campagne de sensibilisation sur les activités douanières à cette période précise, le directeur général explique qu'il a été constaté que "ces derniers temps, la population, peut être en méconnaissance des textes douaniers, et aussi nos partenaires qui sont les organes de presse, ont quelques méconnaissances ou sont mal informés".



"C'est pourquoi on a voulu que les gens soient informés pour que la douane continue à faire valablement ses missions régaliennes", précise Mahamat Abdelkerim Charfadine.



L'initiative vise-t-elle à redorer l'image des services des douanes qui est un peu écornée ? Mahamat Abdelkerim Charfadine répond : "L'image de la douane ne peut pas être écornée. Du moment où, quand on dit douane, c'est une structure de l'État qui est régie par les lois, les textes et la règlementation. Si les gens ont une méconnaissance des textes de la douane, on les sensibilisent. À travers cette sensibilisation, ils auront une bonne connaissance des structures de l'État et de ses missions".