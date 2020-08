Tchad - Covid-19 : "La promptitude dans les actions de riposte ont permis d’éviter le pire"

"La levée de certaines mesures pour lutter contre la maladie à coronavirus n’exclut pas la prudence et la vigilance. Nous nous organisons dans notre circonscription administrative afin de ne pas baisser la garde car, cette maladie peut nous surprendre à tout moment", a déclaré Djidda Djibrine Hissein Greinky, préfet du département de Mayo Limié, province du Mayo Kébby Est, dans un entretien accordé à Alwihda Info.



Selon Djidda Djibrine Hissein Greinky, la population a intérêt à ne pas négliger les mesures barrières en prétextant que cette pandémie est en train de régresser. "Elle peut nous réserver des surprises à tout moment. Les alimentations, les bars, les restaurants, les transports en communs vont reprendre à leur rythme d’avant. C’est une bonne chose car, les mesures prises ont affectée l’économie de notre pays mais, il le fallait pour freiner la propagation de cette terrible maladie qui a endeuillé de nombreuses familles."



« Je salue cette décision mais par la même occasion, je demande à la population de mon département d’être extrêmement vigilante. C’est cette vigilance qui nous a permis de maîtriser la situation quand nous avions eu deux cas de malade de Covid-19 dans notre département », ajoute le préfet.



À l’adresse de la jeunesse, le préfet du département de Mayo Limié demande d’être sage car, c’est sur elle que le pays repose : "Les hautes autorités du pays en sont conscientes. C’est pourquoi plusieurs actions sont menées en faveur d’elle. Nous pouvons citer entre autre le financement de projets des jeunes, l’intégration de 20.000 jeunes à la fonction publique promise par le Maréchal du Tchad, et surtout, la nomination des jeunes dans le nouveau gouvernement. C’est l’occasion de remercier le Maréchal du Tchad pour avoir compté sur la jeunesse, fer de lance du pays."



"La promptitude dans les actions de riposte et les mesures contre la maladie à coronavirus ont permis à notre pays d’éviter le pire. Le Maréchal du Tchad qui a pris les reines du comité a fait preuve de sagesse et nous lui en sommes reconnaissants. Soyons vigilants afin de ne pas laisser cette pandémie refaire surface", conclut Djidda Djibrine Hissein.Greinky.