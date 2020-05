Tchad - Covid-19 : Les barrières d'entrées et sorties pour N'Djamena et les provinces

Le ministère en charge de la défense et de la sécurité informe que les barrières d'entrées et des sorties pour la ville de N'Djamena et les autres provinces sont fixées comme suit :

Ville de N'Djamena

Entrée Nord : Poste de péage situé non loin de Djarmaya ;

Entrée sud : Koundoul ;

Entrée Est : N'Djamena Koura ;

Entrée Ouest : Marah.



Pour les provinces : les barrières d'entrées et des sorties des provinces seront fixées par les gouverneurs et les commissions provinciales de sécurité, dans un rayon de 25 km du chef-lieu.



L'interdiction des entrées et sorties édictées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 est prolongée pour une durée de deux semaines, à compter du 22 mai 2020, selon un arrêté du 21 mai 2020 signé par le ministre en charge de la défense Mahamat Abali Salah.



Par dérogation aux mesures édictées, il est autorisé aux transporteurs des marchandises et denrées alimentaires de rentrer dans les villes.