Tchad - Covid-19 : "Les citoyens meurent beaucoup plus des conséquences des mesures"

L'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a mis en garde lundi contre "une situation de catastrophe humanitaire provoquée par le coronavirus et les mesures prises sans accompagnement."



"Les citoyens meurent beaucoup plus des conséquences des mesures que de la maladie elle-même. Et le gouvernement, apparemment dépassé par la situation, hésite à demander une assistance nécessaire", explique le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies, Laring Baou qui lance un appel aux organismes, ONG et personnes de bonne volonté afin qu'ils "mettent leur savoir-faire et leur expertise au service de la population tchadienne."



"Une convention dont on ignore encore le contenu serait même signée"



L'UNDR dénonce aussi le fait que, "dans cette situation lamentable, la Fondation Grand Coeur se substitue aux institutions publiques pour faire de la diversion. On constate que les aliments périmés sont achetés et distribués à Laï."



"Des appareils de dialyse achetés, mais qui ne fonctionnent pas, sont remis à Hôpital Général de Référence National, etc. Une convention dont on ignore encore le contenu serait même signée entre cette Fondation et la Cellule de Veille. Ce qui constitue un délit d'initié, un traite d'influence et un conflit d'intérêt, parce que c'est une utilisation abusive des ressources de l'Etat par une association privée pilotée par l'épouse du chef de l'État", indique l'UNDR.



Le parti suggère que les ministères de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et certaines ONG qui ont de l'expérience, puissent avoir des moyens nécessaires pour faire leur travail.



Indignation sur le comportement des forces de l'ordre



Par ailleurs, l'UNDR déplore le comportement des forces de défense et de sécurité qui s'illustrent par leur brutalité dans une période où elles devraient plutôt coopérer avec la population.



Le parti condamne le comportement de l'administration territoriale qui fait de l'amalgame : "La décision ministérielle isole uniquement les chefs-lieux des provinces et pas les départements ; les gouverneurs empêchent la sortie des paysans pour aller labourer leurs champs, alors même qui peinent à soutenir les populations vulnérables."