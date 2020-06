Tchad - Covid-19 : N'Djamena exige un meilleur contrôle des entrées et sorties au Kanem

Le Kanem est la province la plus touchée par la Covid-19 après N'Djamena. Elle a reçu samedi la visite d'une délégation ministérielle -dépêchée par le chef de l'État- composée du ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein, du ministre de l'Administration du territoire, Ismael Chaïbo et du coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi.



Plusieurs lots de matériel médical et sanitaire -dont deux cartons de Covid-Organics- ont été réceptionnés par les autorités provinciales.



Le ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein, a demandé au gouverneur Hassan Terap et à toute les couches de la société de faire bloc et renforcer la sensibilisation, sans se contenter du chef-lieu mais en allant dans les coins et recoins de la province.



Selon lui, il a été constaté à travers les services spéciaux que bien que l'effort au niveau des forces de défense et de sécurité est énorme, malheureusement au niveau des portes d'entrée et de sortie du Kanem, il y a toujours une certaine porosité.



Le contrôle doit être accru et les dispositifs au niveau des portes d'entrée et de sortie doit être renforcé afin d'éviter la propagation de la maladie, a insisté Oumar Yaya Hissein : "Comme vous le savez, la pathologie est née ailleurs, quelqu'un l'a amené au Tchad via N'Djamena. Et aujourd'hui presque toutes nos provinces sont atteintes. (...) Barrez la route à ceux qui veulent vous amener la contamination."



"Nous avons constaté cette perméabilité au niveau des frontières entre les provinces. Faites en sorte que vraiment le contrôle soit assuré, que ce soit sécurisé et que la vigilance soit de mise", a dit le ministre, également à la tête de la sous-commission sensibilisation.



La délégation s'est rendue dimanche à Moundou, chef-lieu du Logone Occidental, avant de regagner N'Djamena le même jour.