Tchad - Covid-19 : "On peut se féliciter du travail qui est fait", Pr. Choua Ouchemi

"On peut se féliciter du travail qui est fait. Il y a un mois, un mois et demi, nous ne connaissions pas bien la maladie et comment l'affronter", a déclaré dimanche le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi. Il s'est exprimé lors d'un déplacement à Moundou, dans la province du Logone Occidental.



"Malheureusement, beaucoup de personnel de santé ont été infectés en procurant des soins. Entretemps, des formations ont été faites à destination de tout le personnel de santé. Ces formations se font en cascade, même au niveau des provinces", a souligné Pr. Choua Ouchemi.



Selon lui, "globalement ça se passe bien mais il ne faut pas baisser les bras. Cette maladie dépend de la discipline individuelle et collective. Chacun d'entre nous, les efforts qu'il fait, c'est pour se préserver soi-même et c'est pour préserver aussi les autres."



Il a expliqué que les gestes barrières sont ce qui évite la contamination : "Jusqu'à présent, il n'y a pas un seul médicament qui puisse traiter la Covid. C'est pour ça que tout le monde est d'accord, le monde scientifique est d'accord que les mesures barrières sont fondamentales."



Eviter les rassemblements



Le coordonnateur national de riposte sanitaire a appelé à éviter les rassemblements et à respecter les autres mesures barrières : "Il faut exhorter tout le monde à ne pas se réunir. Nous avons dans nos traditions, beaucoup de possibilités de se réunir, notamment pour les cérémonies, qu'elles soient de réjouissance ou funèbres. Mais il faut dire à tout le monde que pendant cette époque d'épidémie, il faudra éviter cela. C'est vraiment le message qu'il faudra faire passer pour ne pas contracter la maladie."



Le Covid-Organics acheminé dans les provinces



"Il y a un protocole thérapeutique national. Nous avons amené du Covid (Organics, Ndlr) ici aussi. Il a été partagé à toutes les délégations. Il est apprécié et il donne vraiment de bons résultats", a aussi dit Pr. Choua Ouchemi.