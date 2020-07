Tchad - Covid-19 : Pr. Choua Ouchemi déplore un relâchement qui peut être fatale

Le coordonateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a indiqué jeudi qu'il a été constaté un relâchement dans l'application des mesures barrières contre le coronavirus.



"Ce relâchement peut être fatale pour notre pays car c'est une porte ouverte à une nouvelle vague de la maladie, comme c'est le cas dans le monde", a souligné Pr. Choua Ouchemi



La coordination rappelle que "le retour progressif à la vie normale avec l'ouverture des marchés, lieux de culte, établissements scolaires et transports urbains ne signifie pas que le coronavirus est déjà vaincu."



Selon le coordonnateur, "pour épargner notre pays du retour au pire et surtout pour préserver les sacrifices consentis par les autorités, par les partenaires et par chaque tchadien depuis le mois de mars", chacun est interpellé à tous les niveaux, au respect strict des gestes barrières.



"Interpellons nous pour appliquer ces gestes qui sauvent car chaque tchadien doit se sentir responsable de la santé de tous. C'est ensemble qu'on peut gagner cette guerre", a conclu le coordonateur national de riposte sanitaire.