Tchad - Covid-19 : Pr. Choua Ouchemi désigné pour piloter la coordination nationale de riposte sanitaire

Le Comité de gestion de la crise sanitaire a annoncé lundi la mise en place d'une coordination nationale de riposte sanitaire "pilotée par les scientifiques et consacrée à la lutte opérationnelle contre le Covid-19."



Le Professeur Choua Ouchemi a été désigné pour piloter la coordination nationale de riposte sanitaire, sous l'autorité du ministre de la Santé publique et du Comité de gestion de la crise sanitaire.



Président du Conseil scientifique depuis le début de la crise de Covid-19, Pr. Choua Ouchemi a été auparavant directeur général de l’Hôpital général de référence nationale.



"Composer et proposer les membres de son équipe"



"Il revient au coordonnateur national ainsi désigné de composer et de proposer les membres de son équipe, de concert avec le ministre de tutelle", a précisé Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, directeur de cabinet civil de la Présidence de la République.



Le chef de l'État a instruit pour que la gestion de la pandémie soit moins bureaucratique et plus prosaïque. "Cette coordination doit jouir d'une indépendance totale dans la réponse médico-opérationnelle face à la pandémie", selon le Comité de gestion.