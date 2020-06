Tchad - Covid-19 : Une mission d’appui de l'OMS dans la province du Ouaddaï

C’est une mission qui vise à apporter un appui technique sur la situation épidémiologique et bien d'autres par rapport à la nouvelle donne.



En préambule, la mission a demandé aux leaders religieux et aux chefs traditionnels de relever les points majeurs par rapport à la lutte contre le coronavirus afin d'apporter des nouvelles stratégies. Ceci permettra à l'équipe de prendre en compte toutes les suggestions pour transmettre aux plus hautes autorités du pays, a déclaré le chef de mission Salim Oussou.