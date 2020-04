Tchad - Covid-19 : à Abdi, la population s'approprie les mesures barrières

En bref. La Croix Rouge provinciale de Sila intensifie sa mobilisation contre le Covid-19. Dans le cadre d'actions de sensibilisation, une mission de membres et responsables de La Croix Rouge a fait le déplacement samedi matin dans le département d'Abdi afin d'informer la population sur les dangers de la pandémie et les mesures barrières à respecter.



La mission s'est rendue auprès des commerçants et des citoyens pour échanger sur les mesures barrières et vulgariser les bonnes pratiques.



Au cours de cette mission, la population a reçu du matériel d'hygiène via le comité départemental de La Croix Rouge d'Abdi. Le matériel est entre autres composé de savons, d'eau de javel, caches-nez, bassins, bidons et de dispositifs de lavage de main.