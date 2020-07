Tchad – Covid 19 : à Abéché, des jeunes accentuent la sensibilisation dans les lycées

Les jeunes leaders des associations de la société civile accentuent la sensibilisation sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. C’est au vu de l'ignorance de la population sur l'existence de la maladie à coronavirus que l'association des ressortissants du lycée Itno d'Abéché (ARLIA), après avoir reçu une formation à la délégation sanitaire du Ouaddaï sur les mesures barrières, accentue la sensibilisation sur la Covid-19.



Les anciens élèves dudit lycée ont retroussé les manches pour sillonner les lycées de la place et communiquer sur les modes de transmission de la maladie, au bénéfice des élèves. Ce jeudi, le lycée Franco-arabe et le lycée bilingue Hissein Mahamat Itno d'Abéché ont bénéficié de cette sensibilisation.



Le président de l'Amicale des anciens élèves du lycée, Hissein Idriss, a fait savoir qu'il est du devoir de tout citoyen tchadien d'informer, de conscientiser et de sensibiliser la population sur la dangerosité de cette maladie et sur les règles d'hygiène à respecter.



Hissein Idriss a affirmé qu'après avoir été informé d’un cas de Covid-19 dans un établissement de la place, ils ont jugé utile de parcourir tous les lycées pour la même cause afin que ces élèves respectent les mesures et qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser les parents. Les élèves doivent servir de modèle pour leurs familles ainsi qu'à la population tchadienne, a-t-il indiqué.



Les différents responsables des établissements ont remercié ces jeunes sensibilisateurs pour leur geste tant louable. Ils ont demandé aux autres associations d'emboîter le pas.