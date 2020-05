Tchad - Covid-19 : à Abéché, ils lancent la fabrication de lotions hydroalcooliques

Face à la situation d'urgence liée au Covid-19, les médecins spécialistes dans certains domaines retroussent les manches. Un projet initié par les enseignants chercheurs de la Faculté des sciences de la santé de l'Université Adam Barka d'Abéché est consacré à la fabrication de lotions hydroalcooliques et gels désinfectants à base d'aloe Vera.



Prévenir le Covid 19 reste aujourd'hui le seul moyen de lutter contre la pandémie. Le laboratoire de la Faculté des sciences de la santé de l'Unaba fabrique ces produits depuis quelques jours.



Il s'agit de désinfectants antibactériens fabriqués à l'aide de certaines substances chimiques telles que l'éthanol, l'eau oxygénée et la glycémie.



Le chimiste Abdelmountalib Mahamat, par ailleurs chef de scolarité de la Faculté des sciences de la santé, entend mettre ces produits au profit de la population si et seulement si, ils parviennent à obtenir un appui financier de la part du gouvernement et de ses partenaires. Pour lui, toutes ces lotions sont indisponibles à Abéché ou dans certains endroits du pays.



Le chimiste s'interroge si le ministère va s'approvisionner en lotions afin que la production puisse se poursuivre. À défaut, ils estiment que ce sera compliqué.



Le laboratoire de la Faculté des sciences de la santé d'Abéché a la possibilité de produire 200 litres par jour. Il s'est limité actuellement à 50 litres seulement faute de moyens et dû à l'incompatibilité des conditions de travail.



La vente est envisagée à partir de 250 Fcfa, et à 500 Fcfa les 100 ml. Toutefois, rien n'est encore décidé.



Le projet et les fiches techniques ont été présentés en vue d'une approbation du ministère de la Santé publique, étape préalable avant une mise à disposition de la population.



Signalons que l'équipe qui pilote cet atelier est composé de trois chimistes : Abdelmountalib Mahamat, Hissein issakha Nourdja, vice-doyen de la Faculté et Dénis Herbi, responsable du laboratoire de ladite Faculté.