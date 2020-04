Tchad - Covid-19 : à Ati, des centaines de cache-nez offerts au comité de veille

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines (CELIAF) Antenne d'Ati a fait ce mercredi un don de matériel au comité provincial de veille et de sécurité sanitaire du Batha.



Ce don est essentiellement constitué de 600 cache-nez.



Remettant officiellement ce don, la trésorière de la cellule Achta Hissien Grimbile, par ailleurs maire 1ère adjointe de la ville d'Ati, a rappelé que le Covid-19 est une réalité.



Selon elle, le seul moyen pour lutter efficacement contre cette pandémie est donc de respecter les mesures barrières permettant d'éviter la propagation du Covid-19.



Achta Hissien Grimbile a indiqué que la fabrication de cache-nez doit être continuelle et satisfaire tout le monde.



Réception ce don, le secrétaire général de la province du Batha, Saleh Haggar Tidjani, représentant le gouverneur, a remercié le donateur pour ce geste combien de fois louable. Il a promis d'en faire bon usage.