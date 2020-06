Tchad - Covid-19 : à Ati, la prière du vendredi organisée avec des mesures barrières strictes

Après trois mois de fermeture des mosquées, les fidèles musulmans du Tchad ont renoué avec la prière de vendredi ce 26 juin 2020 sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement à Ati dans la province du Batha.



Cette décision de réouverture partielle des lieux de culte intervient après une concertation du Comité de gestion de crise sanitaire.



L'association PASTAGRIK a reçu 1000 masques de Zilloul Arch pour éviter la propagation de la maladie dans les lieux de culte. Achafi Ahmat Khalid, président de PASTAGRIK s'en est félicité.



En réceptionnant ce don, le représentant du Conseil des affaires islamiques, section du Batha, Oumar Moustapha, a salué ce geste significatif des deux associations à l'endroit des fidèles musulmans de la ville d'Ati.



"Il faut beaucoup prier Dieu pour éradiquer la pandémie dans le monde et plus particulièrement dans notre pays le Tchad", a-t-il martelé.



Avant de commencer la prière, à l'entrée de la grande mosquée Al-Atikh d'Ati, des dispositifs de lavage des mains étaient présents tandis que des cache-nez ont été distribués par l'association PASTAGRIK.



Les mesures barrières ont été respectées par les fidèles musulmans d'Ati.