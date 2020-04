Tchad - Covid-19 : à Ati, les commerçants mis en garde contre la hausse des prix

Le secrétaire général du département du Batha Ouest et le maire de la commune d'Ati ont rencontré samedi les commerçants des marchés. Ils ont tenu à s'assurer du respect des mesures prises par les autorités pour éviter toute flambée de prix des denrées de première nécessité dans les marchés.



Le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a mis en garde les commerçants contre toute flambée des prix des denrées de première nécessité. Il a également évoqué la réduction des taxes, tout en se félicitant des mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'Etat, notamment pour l'eau et l'électricité.



Abakar Moussa Kaïdallah a exhorté les commerçants à respecter les gestes barrières.



Le secrétaire général du département du Batha Ouest, Hissein Palet Baïmakreo, a invité tous les opérateurs économiques du Batha Ouest à mettre en pratique les mesures prises par les autorités du pays en cette période de crise sanitaire.



Visite d'inspection dans la ville



Le maire d'Ati a par ailleurs fait un tour d'inspection dans la ville pour suivre l'évolution des travaux de salubrité et s'assurer du respect des mesures prises par le Gouvernement.



Dans le cadre d'une convention signée en mars entre la commission de salubrité de la mairie d'Ati et deux associations soeurs (ASDIL et AL-NADAFA), le maire a constaté de visu le ramassage des saletés qui jonchent les rues.