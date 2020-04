Tchad - Covid-19 : à Bailli, des jeunes se mobilisent pour sensibiliser les foyers

L'association des jeunes pour le développement de la sous-préfecture de Bailli, a lancé mercredi une vaste campagne de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19.



Le président de l'association, Ngaro Brahim, a salué les gestes volontaires des jeunes de Bailli qui se sont engagés pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le Chari Baguirmi.



"Nous avons décidé unanimement, en formant un seul corps et un seul esprit, d'aller en guerre contre la pandémie de Covid-19 en sensibilisant la sous-préfecture entière, qui compte 173 villages, 130 ferricks avec une population cosmopolite de 63,759 habitants, selon le dernier recensement démographique. Malheureusement nous nous heurtons à un problème financier", explique Ngaro Brahim.



Face à l'urgence sanitaire, le sous-préfet de Bailli, Wardougou Ordjei Yaya et le chef de canton Ngarmogo Mbang Bousso Hadji Ngargondo, ont assisté financièrement et moralement la mission de sensibilisation.



La sensibilisation est axée sur les gestes barrières et les règles basiques à observer pour éviter la contamination (port de gants, cache-nez, lavage de mains, règles d'hygiène, etc). Elle est appuyée par le médecin chef de district de Bailli, Dr. Diontilo Elvis grâce à des orientations, et les chefs religieux de la localité (imams, pasteurs, prêtres).



Ngaro Brahim appelle les tchadiens de tout le pays à se mobiliser, main dans la main, et dans la fraternité, pour faire face à la pandémie de Covid-19. "Nous la vaincrons par la grâce d'Allah", dit-il.