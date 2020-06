Tchad - Covid-19 : à Biltine, des masques offerts aux lycéens

La cellule de Biltine du comité de jeunes anti Covid-19 a fait jeudi une descente dans deux lycées de la ville de Biltine pour sensibiliser les élèves et distribuer des cache-nez.



Le coordinateur du comité a expliqué leur rôle à jouer pour atteindre les défis liés à la crise sanitaire. L'action du comité consiste à sensibiliser et à intervenir en distribuant des kits d'hygiène.



"En tant que jeunes de la ville de Biltine, nous devons assumer notre responsabilité face à une telle situation et sensibiliser la population pour stopper cette pandémie", a dit le coordinateur.



Le censeur du lycée moderne de Biltine s'est félicité de cet acte salutaire avec le choix de son établissement pour la sensibilisation et la distribution de cache-nez .