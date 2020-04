Tchad - Covid-19 : à Biltine, la mairie fait le point sur les mesures d'accompagnement

Le maire de la ville de Biltine, Habib Adoudou, a présidé mercredi une réunion au Gouvernorat concernant les mesures d'accompagnement prises par le chef de l'État face au Covid-19.



Cette réunion a regroupé les conseillers de la commune de Biltine, les autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses.



Le maire a tenu à expliquer les mesures concernant la gratuité de l'eau pour six mois et l'électricité pour trois mois pour la tranche sociale, ainsi que la réduction jusqu'à 50% de taxes.



Dans son allocution, le maire s'est félicité de ces mesures d'accompagnements. Il a invité la Société tchadienne des eaux (STE) et la Société nationale d'électricité (SNE) à appliquer les mesures prises par le chef de l'Etat.



Le directeur provincial de la STE, Abakar Zakaria, a exprimé sa gratitude pour ce geste.



Pour sa part, le directeur de la SNE, Nour Mikaïl a invité la population à payer les arriérés des factures.



Il a annoncé l'augmentation des horaires de couverture énergétique, de 9h à 23h.