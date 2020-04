Tchad - Covid-19 : à Biltine, une troupe théâtrale au devant de la sensibilisation

La troupe théâtrale dénommée Abakar Kadadé de Biltine, en collaboration avec l'ONAMA de Biltine, poursuit son opération de sensibilisation de masse contre le coronavirus, dans le chef-lieu de la province du Wadi-Fira.



Elle se rend de quartiers en quartiers et fait du porte-à-porte pour mettre en garde la population biltinoise des dangers de la pandémie.



Le président de cette troupe théâtrale explique que le virus est contagieux et peut se propager directement lorsqu'on entre en contact avec une personne infectée.



Il invite la population à être vigilante et à respecter les mesures édictées par le gouvernement, précisant qu'elles ont pour objectif de protéger.



La troupe théâtrale entend élargir son opération de sensibilisation à la province entière. Une opération saluée par la population et les autorités.