Tchad - Covid-19 : à Bitkine, localité touchée, le personnel soignant reçoit un appui

Dans le cadre de ses activités de lutte contre la pandémie de Covid-19, le Conseil Provincial du MPS du Guéra a fait samedi un don au personnel soignant de l’hôpital de Bitkine, dans le département d’Abtouyour, province du Guéra.



Le don est composé de 3000 gants et 200 masques de protection.



La cérémonie a eu lieu au sein dudit hôpital en présence du maire de la ville de Bitkine, du secrétaire provincial du MPS du Guéra, du médecin-chef de district et plusieurs autres autorités administratives venues pour la circonstance.



Le secrétaire provincial du MPS du Guéra, Tatoumlé Dogo, a rappelé à l’assistance que ce geste est une contribution au personnel de l’hôpital de Bitkine qui est au front jour et nuit.



« Nul ne peut ignorer votre courage et motivation dans votre travail. Vous êtes là jour et nuit pour assurer un travail efficace au service de tous. C’est pourquoi nous avons décidé de compatir avec vous en vous appuyant avec ce don pour vous permettre de bien mener vos activités. Vous avez déjà enregistré trois cas positifs dans votre ville, alors prenez ce don et faites en bon usage. Pour votre travail, vous méritez bien plus », a laissé entendre le secrétaire provincial du MPS.



Réceptionnant officiellement ce don, Dr. Moussa Mallah Moussa, par ailleurs médecin chef de district de Bitkine, a d’abord remercié le conseil provincial du MPS pour ce geste modeste qui entre directement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



« En pensant offrir ce don au personnel de l’hôpital de Bitkine, vous avez fait un bon choix. En mon nom propre et au nom du personnel de l’hôpital de Bitkine, j’exprime ma gratitude au conseil provincial du MPS, tout en demandant aux autres de suivre ce même pas. Nous avons déjà trois cas positifs de Covid-19 et ce geste nous permettra de bien mener nos activités », a déclaré Dr. Moussa Mallah Moussa.



La ville de Bitkine compte désormais trois cas de coronavirus.